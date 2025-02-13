Sakaryaspor, Şanlıurfa'yı tek golle geçti

Trendyol 1.Lig'in 24. hafta maçında Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'a konuk oldu. 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Sakaryaspor 1-0 kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 63'te penaltıdan Ognjen Ozegovic kaydetti.
Mücadelenin 75. dakikasında Şanlıurfaspor oyuncusu Philip Gameli kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor, bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Şanlıurfaspor, 28 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Pekmezci, Kerem İlitangil
Şanlurfaspor: Tokotaev, Awuku, Kappel (Dk. 80 Wriedt), Sambou (Dk. 64 Ogundu), Akabueze (Dk. 64 Begic), Ahmet Yazar (Dk. 46 Fatih Eren), Nafican Yardımcı, Seyit Gazanfer, Muscat, Hakan Erçelik (Dk. 46 Safa Kınalı), Hasan Hüseyin Acar
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 83 Engin Can Aksoy), Rayane (Dk. 83 Kakuta), Ozegovic, N'koulou, Burak Altıparmak, Mamadou (Dk. 89 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Simon (Dk. 83 Emre Demir)
Gol: Dk. 63 Ozegovic (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 75 Awuku (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Muscat (Şanlıurfaspor), Dk. 75 Ozegovic, Dk. 86 Engin Can Aksoy (Sakaryaspor)
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