Sakaryaspor, Şanlıurfa'yı tek golle geçti

Trendyol 1.Lig'in 24. hafta maçında Sakaryaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor, Şanlıurfa'yı tek golle geçti
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13 Şubat 2025 18:58
Son güncelleme 13 Şubat 2025 19:36

Trendyol 1.Lig'in 24. hafta maçında Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'a konuk oldu. 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Sakaryaspor 1-0 kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 63'te penaltıdan Ognjen Ozegovic kaydetti.

Mücadelenin 75. dakikasında Şanlıurfaspor oyuncusu Philip Gameli kırmızı kart gördü. 

Sakaryaspor, bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Şanlıurfaspor, 28 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Pekmezci, Kerem İlitangil

Şanlurfaspor: Tokotaev, Awuku, Kappel (Dk. 80 Wriedt), Sambou (Dk. 64 Ogundu), Akabueze (Dk. 64 Begic), Ahmet Yazar (Dk. 46 Fatih Eren), Nafican Yardımcı, Seyit Gazanfer, Muscat, Hakan Erçelik (Dk. 46 Safa Kınalı), Hasan Hüseyin Acar 

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 83 Engin Can Aksoy), Rayane (Dk. 83 Kakuta), Ozegovic, N'koulou, Burak Altıparmak, Mamadou (Dk. 89 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Simon (Dk. 83 Emre Demir)

Gol: Dk. 63 Ozegovic (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 75 Awuku (Şanlıurfaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 61 Muscat (Şanlıurfaspor), Dk. 75 Ozegovic, Dk. 86 Engin Can Aksoy (Sakaryaspor)

 




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