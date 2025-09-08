08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Sakaryaspor, Ben Yedder'i kadrosuna kattı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 08 Eylül 2025 19:33 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 19:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sakaryaspor, Ben Yedder'i kadrosuna kattı!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki Fransız futbolcu Wissam Ben Yedder'i renklerine kattı.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Wissam Ben Yedder." denildi.

Wissam Ben Yedder, daha önce Sevilla ve Monaco gibi takımlarda da forma giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
