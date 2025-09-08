Sakaryaspor, Ben Yedder'i kadrosuna kattı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki Fransız futbolcu Wissam Ben Yedder'i renklerine kattı.



Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Wissam Ben Yedder." denildi.



Wissam Ben Yedder, daha önce Sevilla ve Monaco gibi takımlarda da forma giydi.



