Sakarya ve çevre illerde 12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Yeşilay tarafından tüm illerde gerçekleştirilen tura Sakarya'dan katılmak için millet bahçesinde toplanan bisikletliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar pedal çevirdi.Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, Türkiye genelinde düzenlenen etkinliğin, insanları spora teşvik etmek, Yeşilay hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.Toplumu bağımlılıklar konusunda bilgilendirmek istediklerini belirten Genç, "Sigara, alkol, madde, teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadele konusunda vatandaşımızı sürece katmak istiyoruz. Vatandaşların bu sürece katılması, daha fazla insana ulaşılmasına vesile olacaktır. Medyanın da katkı vermesi, daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayacaktır. Bağımlılıkla mücadele konusunda ortak çalışmak zorundayız." diye konuştu.Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar da bisiklet turu için bir araya geldiklerini kaydederek, "Türkiye genelinde yapılan bu etkinliğe biz de katıldık. Herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz." dedi.