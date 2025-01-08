Sadettin Saran için yurt dışına çıkış yasağı açıklaması

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın yurt dışına çıkış yasağıyla ilgili açıklama yapıldı.



Avukat Taner Demir'in yaptığı açıklamada "Müvekkilim Sadettin Saran hakkında verilen yurt dışına çıkmaması hakkındaki adli kontrol kararını, biz de dün gece sosyal medyadan öğrendik. Ardından bu sabah ilgili savcılıktan bu kararın doğru olduğunu teyit ettik. Basında çıkan bazı asılsız, belirli bir amaca hizmet ettiği anlaşılan haberlerde iddia edildiği gibi, müvekkilim bu karardan bir gün önce değil, 3 Ocak 2025 tarihinde, önceden belirli olan bir programı sebebiyle yurtdışına çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın sonunda "Müvekkilim planlandığı tarihte de ülkemize dönüş yapacaktır." denildi.



