Sadettin Saran: "Fenerbahçe'nin büyüklüğü sizler sayesinde"

Ankara Fenerbahçeli İş Adamları Derneğinin (AFİDER) yeni merkezinin açılış töreninde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran konuştu.

Ankara Fenerbahçeli İş Adamları Derneğinin (AFİDER) yeni merkezi, Ankara'da düzenlenen törenle açıldı.

Çankaya ilçesi Selçuk Yula Caddesi üzerinde yer alan binada yapılan törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Şansal, Ertuğrul Eren Ergen, sarı-lacivertli kulübün eski yöneticileri Hakan Safi, Hakan Bilal Kutlualp ile AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Coşkun Samancı katıldı.

Kurdele kesimiyle başlayan törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dernek yöneticilerini tebrik etti.


Törende bir konuşma yapan Sadettin Saran, AFİDER'in Fenerbahçe'yi temsil eden en faydalı derneklerden biri olduğunu söyledi.

Tüm Fenerbahçe derneklerini yakından incelediklerini anlatan Saran, "Tanışmadığımız dernek başkanı yok gibi. Hepsini ziyaret edip tanışmaya çalışıyoruz. Bazıları çok faydalı değil ama bazıları da çok faydalı. AFİDER, çok faydalı bir dernek. İnşallah beraber güzel şeyler yapacağız. Bugüne kadar da yapılmış ama daha da güzellerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu aktaran Saran, "Fenerbahçe'nin büyüklüğü sizin gibi dernekler sayesinde oluyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Sizin gibi iyi niyeti, taşın altına elini koyan, Fenerbahçe'yi gerçekten gönülden, karşılıksız seven insanlar oldukça biz bu birlik beraberliği sağlayacağız. İnşallah yakında yine beraber olacağız." diye konuştu.

AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Coşkun Samancı ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a tespih hediye etti.

Tören, verilen kokteylin ardından sona erdi.

