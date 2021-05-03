Ryan Babel'in isyanı ve Deniz Çoban'ın yorumu

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Ryan Babel, geçerlilik kazanmayan üçüncü golleriyle ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.



Akbaba'nın attığı gol, VAR'da incelendikten sonra Babel'in elle oynadığı gerekçe gösterilip iptal edilirken Hollandalı'dan tepki mesajı geldi.



Babel, sosyal medya hesabından, "Elle oynama, kafa sallama kısaltması (smh)" şeklinde bir paylaşım yaparak sayılmayan gol kararını tepki gösterdi



Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, Gençlerbirliği- Galatasaray maçının ardından beIN SPORTS ekranlarında, "Hakem burada elle çarpma olarak bakıldı. Pozisyonda aslında top Babel'in omzuna çarpıyor. Büyük bir yanlış var. Burada asla elle oynamadan söz edemezsiniz. Elle oynama olması gerekir ama yok, çarpıyorsa bile sıyırıp geçiyor. Bu pozisyonda 'faul var' diyenler oldu ama faul de yok." dedi.



CANDEIAS - GEDSON POZİSYONU



"Futbol oyun kurallarında "rakibini yaralayıcı, sakatlayıcı hareket" ifadesi yazar. Gedson Fernandes'in yaptığı faul, rakibini sakatlayıcı bir hareket. Gedson hız alarak geliyor ve ayağa bindirdiği güç transferi, yoğunluk ile nereden bakarsanız bakın kırmızı kart. Temas noktasını hakemi kurtarır yan olarak bulursunuz ama bu kadar kriterin baskın olduğu yerde sadece onunla bu harekete iyi niyetli bakamazsınız. Abdülkadir Bitigen, Antalyaspor maçında Emre'nin kırmızı kartında kararının arkasında durmuştu ama VAR olarak bu pozisyonda etkisi olmadı. Acımasız, rakibin sağlığını tehlikeye sokmuyor demek doğru değil."



