Ronaldo'nun golü Al Nassr'a yetmedi

Suudi Arabistan Pro Ligi ilk hata maçında Al Nassr, evinde Al Raed ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ronaldo'nun golü Al Nassr'a yetmedi
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22 Ağustos 2024 23:14
Suudi Arabistan Pro Ligi ilk hata maçında Luis Castro'nun ekibi Al Nassr, evinde Odair Hellman'ın yönetimindeki Al Raed ile 1-1 berabere kaldı.

Al Awal Park'ta oynanan mücadelede Al Nassr'ın golünü 34. dakikada Cristiano Ronaldo kaydederken, Al Raed'in golünü 49. dakikada penaltıdan Mohamed Fouzair kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da sezona birer puanla başlamış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr deplasmanda Al Fayha'ya konuk olurken, Al Raed sahasında Al-Qadsiah ile karşılaşacak.

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