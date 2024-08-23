Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oluyor!

Chelsea'nin kadroda düşünmediği Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Romelu Lukaku'nun transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.
Haberde İtalyan ekibinin, Chelsea'ye oyuncu için bonuslarla birlikte 45 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
Belçikalı golcü, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Romelu Lukaku'nun transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.
Haberde İtalyan ekibinin, Chelsea'ye oyuncu için bonuslarla birlikte 45 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
Belçikalı golcü, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
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