Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oluyor!

Napoli, Romelu Lukaku'nun transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oluyor!
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23 Ağustos 2024 23:25
Chelsea'nin kadroda düşünmediği Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Romelu Lukaku'nun transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Haberde İtalyan ekibinin, Chelsea'ye oyuncu için bonuslarla birlikte 45 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Belçikalı golcü, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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