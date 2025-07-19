Rizespor'da adım adım Laci

Transfer döneminde vites yükselten Çaykur Rize, son haftalarda kadrosuna önemli takviyelerde bulundu.Ali Sowe'un tapusun alan Karadeniz ekibi, Valentin Mihaila'yı da İstanbul'a getirdi ve her konuda anlaşmaya vardı. Forvet ve kanat transferinde nokta atışı yapan yeşil-beyazlılar, şimdi de orta sahasını sağlama almaya çalışıyor.Listedeki isim ise Rus temsilcisi Sparta Prag forması giyen 29 yaşındaki Qazim Laci... Yıldız ismi renklerine katmak isteyen Çaykur Rize bir süredir Çek temsilcisi ile temasta bulunuyor. Önemli bir aşama kaydeden yeşil-beyazlılar adım adım mutlu sona gidiyor.Sparta Prag'ın elden çıkarmaya sıcak baktığı 29 yaşındaki oyuncu için nabız yoklayan Karadeniz ekibi, olumlu yanıt aldı. Taraflar arasında pazarlıklar başlarken futbolcunun da transfere sıcak baktığı ortaya çıktı. Yeni bir sayfa açmak isteyen Qazim Laci, tarafların anlaşmasını bekliyor. Orta sahadaki istikrarlı yapısı ile dikkat çeken Laci, Arnavutluk Milli Takımı'nda da 40 kez sahaya çıkma başarısı gösterdi. Mihaila'ya 2 milyon Euro ödeyecek olan Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Arnavut yıldız için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.Geçen sezon 50 resmi karşılaşmada forma giyen Laci, 4 gol atarken 7 de asiste imzasını attı. Arnavut yıldız geçen sezon takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta da boy göstermeyi başardı.