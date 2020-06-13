Razvan Lucescu'dan Falcao sorusuna: 'Gomis var'

Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Romanya basınına açıklamalarda bulundu ve Radamel Falcao ile Younes Belhanda'yı transfer etmek istediği haberleri sonrası açıklama yaptı.



İşte Razvan Lucescu ile yapılan röportaj:



"Kulübünüzde maaşlara indirim yapıldı mı?"



- Evet. Başlangıçta bu konular görüştük. Nisan, mayıs ve haziran ayları için yüzde 50, mart içinse yüzde 25 indirim yapıldı. Hazirandan sonra normal maaşlarımıza geri döneceğiz.



"Al Hilal ile sözleşme uzattın mı?"



- Al Hilal ile 2021'e kadar sözleşmem var. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum.



"BU SORUYU BABAMA SORUN"



"Baban Mircea Lucescu, bir kulüp ile görüşüyor mu?"



- Bunu ona sormalısınız. Ben bu konuda konuşamam.



"Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Dennis Man ve Florinel Coman için 10-20 milyon euro arasında değer biçti. Siz teklif yaptınız mı?"



- Bu konulardan uzağım. Açıkçası Romanya basınını çok iyi takip etmiyorum. Gigi Becali, oyuncularını iyi tanıyordur. Değerleri hakkında bir fikrim yok.



"7 YABANCIM VAR, KADROM DOLU"



"Harlem Gnohere ile birlikte birçok oyuncuya teklif yaptığınız haberleri çıktı. Eduardo sözleşmesini uzatmayacağı için Galatasaray'dan Belhanda'yı istediğiniz söyleniyor, ne düşünüyorsunuz?"



- Suudi Arabistan'da 7 yabancıya izin var ve bizim tüm haklarımız dolu. Sadece Eduardo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Onun da kalmasını istiyorum. Sezon sonunda neler olur, bilemiyorum.



FALCAO SORUSUNA; "GOMIS VAR"



"Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer etmek istediği haberleri çıktı. Doğru mu?"



- Kadromda Gomis var. Açıkçası, futbolun olmadığı bu günlerde birçok menajer, oyuncuları için gazetelere haber yaptırtıyor. Basında birçok isim dolaşıyor. Bir nevi pazarlama faaliyeti diye düşünüyorum. Suudi Arabistan'ı da fiyat yükseltmek için kullanıyorlar. Bu ülkenin en büyük kulübü de Al Hilal olduğu için adımız geçiyor.



"PANCU ADINA ÜZÜLDÜM"



"Daniel Pancu'nun Rapid Bükreş'teki teknik direktörlük performansını nasıl buldunuz? Görevden alınması hakkında ne düşünüyorsunuz?"



- Rapid'den kimseyle görüşmedim. Daniel Pancu'nun neden görevden alındığını bilmiyorum. Futbol, futboldur. Bu işler böyledir. Pancu, teknik direktörlük görevine başladığı zaman bu işlerin nasıl olduğunu biliyordu. Bu işte yarın ne olacağını bilemezsin. Onun için üzgünüm. Dünyada görevinden alınmayan teknik direktör yoktur. Belki sadece Guardiola.



