Rashica, Eyüpspor'u boş geçmiyor

Beşiktaş'ın formda ismi Milot Rashica, Eyüpspor karşısında yine sahneye çıktı. Geçen hafta Trabzonspor derbisinde Batagov'un kendi kalesine attığı golde büyük pay sahibi olan Kosovalı yıldız, 45+2'de fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.





28 yaşındaki tecrübeli sağ kanat, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydederken, sezonun 5. haftasında Tüpraş Stadı'nda 2-1 kazanılan Eyüp maçında da skora katkı sağlamıştı.



PERFORMANSI



Bu sezon 28 maçta görev alan Rashica, 4 gol 8 asistlik performans sergiledi.



