Rashica, Eyüpspor'u boş geçmiyor

Milot Rashica, Eyüpspor'a karşı bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rashica, Eyüpspor'u boş geçmiyor
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22 Şubat 2025 11:55

Beşiktaş'ın formda ismi Milot Rashica, Eyüpspor karşısında yine sahneye çıktı. Geçen hafta Trabzonspor derbisinde Batagov'un kendi kalesine attığı golde büyük pay sahibi olan Kosovalı yıldız, 45+2'de fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.

28 yaşındaki tecrübeli sağ kanat, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydederken, sezonun 5. haftasında Tüpraş Stadı'nda 2-1 kazanılan Eyüp maçında da skora katkı sağlamıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon 28 maçta görev alan Rashica, 4 gol 8 asistlik performans sergiledi.


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