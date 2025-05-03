RAMS Park'ta zirve ve dip, nefes nefese!

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun en önemli maçlarından birine bugün çıkıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği sonucu yalnızca Galatasaray ile Sivasspor'u değil, toplamda 8 kulübü daha doğrudan ilgilendiriyor.
Sahasında galibiyet arayan Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkarmayı ve yarın oynanacak derbiyi daha rahat bir psikolojiyle izlemeyi hedefliyor. Diğer yandan, ateş hattından uzaklaşmak isteyen Sivasspor ise bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.
TÜM GÖZLER BU MAÇTA
Sarı-kırmızılı takımın alacağı sonuç, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki derbi motivasyonunu da doğrudan etkileyebilir. Bununla birlikte, düşme hattındaki Bodrumspor (34 puan) ve Alanyaspor (34 puan) ile risk bölgesine yakın Rizespor (37), Antalyaspor (40) ve Kayserispor (40) da Sivas'ın elde edeceği skordan etkilenecek takımlar arasında yer alıyor.
Galatasaray, seyircisi önünde çıktığı son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ayrıca Cimbom, RAMS Park'ta oynadığı son 5 karşılaşmada rakiplerine gol dahi izni vermedi.
Sahasında galibiyet arayan Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkarmayı ve yarın oynanacak derbiyi daha rahat bir psikolojiyle izlemeyi hedefliyor. Diğer yandan, ateş hattından uzaklaşmak isteyen Sivasspor ise bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.
TÜM GÖZLER BU MAÇTA
Sarı-kırmızılı takımın alacağı sonuç, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki derbi motivasyonunu da doğrudan etkileyebilir. Bununla birlikte, düşme hattındaki Bodrumspor (34 puan) ve Alanyaspor (34 puan) ile risk bölgesine yakın Rizespor (37), Antalyaspor (40) ve Kayserispor (40) da Sivas'ın elde edeceği skordan etkilenecek takımlar arasında yer alıyor.
Galatasaray, seyircisi önünde çıktığı son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ayrıca Cimbom, RAMS Park'ta oynadığı son 5 karşılaşmada rakiplerine gol dahi izni vermedi.