Prosinecki: 'Bu büyük bir iş'

Bu sezon Robert Prosinecki göreve geldikten sonra çıktığı 13 Süper Lig maçında 1.6 puan ortalaması tutturan Kayserispor, daha önceki 17 karşılaşmada sadece 10 puan toplayabilmişti.



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— Sporx (@sporx) July 6, 2020

Kayserispor teknik direktörü Prosineceki, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.Herkesin Kayserispor'a "düşecek" gözüyle baktığını ifade eden Prosinecki, "Göreve geldiğim zaman herkes Kayserispor'un küme düşeceğini düşünüyordu ancak oyuncularım insanüstü bir şekilde mücadele ediyor. Beşiktaş bu ligin en iyi takımlarından biri, hem oyuncu olarak hem de kadro kalitesi olarak çok iyiler. Bizim üzerimize düşen her maçı kazanmak ve Beşiktaş gibi büyük bir takımı yenmekten dolayı da mutluluk duyuyoruz"Kümede kalacaklarına inandıklarını belirten Prosinecki, "3 maçtır kazanıyoruz ve kimse bu maçlardan 9 puan alacağımızı düşünmezdi. Bu, büyük bir iş! Oyuncularımız ligde kalmayı çok istiyor, aldığımız galibiyetlerle çok iyi duruma geldik ve bu avantajımızı kullanmak istiyoruz ancak şu anda ligde kaldık şeklinde bir şey söyleyemeyiz; sadece kalacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.