Prosinecki: "Bu büyük bir iş"

Kayserispor teknik direktörü Prosineceki, Süper Lig'de kalacaklarına inandığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com
Prosinecki: 'Bu büyük bir iş'
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06 Temmuz 2020 23:27
Kayserispor teknik direktörü Prosineceki, Beşiktaş karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Herkesin Kayserispor'a "düşecek" gözüyle baktığını ifade eden Prosinecki, "Göreve geldiğim zaman herkes Kayserispor'un küme düşeceğini düşünüyordu ancak oyuncularım insanüstü bir şekilde mücadele ediyor. Beşiktaş bu ligin en iyi takımlarından biri, hem oyuncu olarak hem de kadro kalitesi olarak çok iyiler. Bizim üzerimize düşen her maçı kazanmak ve Beşiktaş gibi büyük bir takımı yenmekten dolayı da mutluluk duyuyoruz"

Kümede kalacaklarına inandıklarını belirten Prosinecki, "3 maçtır kazanıyoruz ve kimse bu maçlardan 9 puan alacağımızı düşünmezdi. Bu, büyük bir iş! Oyuncularımız ligde kalmayı çok istiyor, aldığımız galibiyetlerle çok iyi duruma geldik ve bu avantajımızı kullanmak istiyoruz ancak şu anda ligde kaldık şeklinde bir şey söyleyemeyiz; sadece kalacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.



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