Porto, Famalicao'yu tek golle devirdi!

Portekiz Premier Lig'in 11. hafta maçında Porto, Famalicao'ya konuk oldu.
Municipal 22 de Junho Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, konuk ekip Porto, 1-0'lık skorla kazandı.
Porto'ya galibiyeti getiren golü, 36. dakikada Victor Froholdt kaydetti.
Porto, Portekiz Premier Ligi'nde yenilmezlik serisini sürdürdü.
Bu sonucun ardından Porto, puanını 31 yaptı. Famalicao, 19 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Porto, Estoril'i ağırlayacak. Famalicao, Moreirense deplasmanına gidecek.
