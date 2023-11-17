Portekiz'in durmaya niyeti yok: 9'da 9

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Portekiz deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 yenerek grupta 9'da 9 yapmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Portekiz'in durmaya niyeti yok: 9'da 9
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17 Kasım 2023 00:54
Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Roberto Martinez'in ekibi Portekiz Milli Takımı deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'a konuk oldu.

Rheinpark'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Portekiz 2-0 kazanırken galibiyet golleri 46. dakikada Cristiano Ronaldo ve 57. dakikada Joao Cancelo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte grupta 9'da 9 yapan Portekiz 27 puana ulaşırken, Lihtenştayn henüz puanla tanışamadı.

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