Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Roberto Martinez'in ekibi Portekiz Milli Takımı deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'a konuk oldu.
Rheinpark'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Portekiz 2-0 kazanırken galibiyet golleri 46. dakikada Cristiano Ronaldo ve 57. dakikada Joao Cancelo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte grupta 9'da 9 yapan Portekiz 27 puana ulaşırken, Lihtenştayn henüz puanla tanışamadı.
Rheinpark'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Portekiz 2-0 kazanırken galibiyet golleri 46. dakikada Cristiano Ronaldo ve 57. dakikada Joao Cancelo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte grupta 9'da 9 yapan Portekiz 27 puana ulaşırken, Lihtenştayn henüz puanla tanışamadı.
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