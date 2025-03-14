Polonya kadrosunda Süper Lig'den 4 isim

Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michal Probierz, kadroya Türkiye'den 4 isim çağırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Polonya kadrosunda Süper Lig'den 4 isim
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14 Mart 2025 14:18
Son güncelleme 14 Mart 2025 14:19
Polonya Milli Takımı'nın Litvanya ve Malta ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarının kadrosu açıklandı.

Milli Takım Teknik Direktörü Michal Probierz, Türkiye'den 4 oyuncuyu kadroya çağırdı.

Kasımpaşa'dan Piatkowski, Galatasaray'dan Frankowski, Fenerbahçe'den Szymanski, Başakşehir'den Piatek kadroya çağrıldı.

Kaleciler:

Marcin Bulka (OGC Nice)
Bartlomiej Dragowski (Panathinaikos AO)
Bartosz Mrozek (Lech Poznan)
Lukasz Skorupski (Bologna FC)

Savunmacılar:

Jan Bednarek (Southampton FC)
Bartosz Bereszynski (UC Sampdoria)
Matty Cash (Aston Villa FC)
Pawel Dawidowicz (Hellas Verona)
Jakub Kiwior (Arsenal FC)
Kamil Piatkowski (Kasımpaşa)
Sebastian Walukiewicz (Torino FC)
Mateusz Wieteska (PAOK FC)

Orta Sahalar:

Mateusz Bogusz (CD Cruz Azul)
Przemyslaw Frankowski (Galatasaray)
Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg)
Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam)
Jakub Piotrowski (Ludogorets Razgrad)
Bartosz Slisz (Atlanta United)
Sebastian Szymanski (Fenerbahçe)
Kacper Urbanski (AC Monza)
Nicola Zalewski (Inter Milan)

Attackers:

Adam Buksa (FC Midtjylland)
Robert Lewandowski (FC Barcelona)
Krzysztof Piątek (Başakşehir)
Karol Swiderski (Panathinaikos)

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