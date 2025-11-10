Petkimspor'un serisi sona erdi!

Esenler Erokspor'a 79-70 kaybeden Petkimspor'un serisi sona erdi!

calendar 10 Kasım 2025 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petkimspor'un serisi sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor art arda iki galibiyetten sonra iç sahada Esenler Erokspor'a 79-70 yenilerek fren yaptı.

Ligde ve Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta çıktığı son maçları kazandıktan sonra iç sahada mağlup olan Petkimspor'da antrenör Özhan Çıvgın, "Son 4-5 haftadır aralıksız olarak maç oynuyoruz ve maalesef dinlenme fırsatı bulamadık. Bazı oyuncularımızda yorgunluk seviyesi oldukça yüksek. Buna rağmen oyuncularım geri adım atmadan mücadele etmeye devam ediyor. Bu maçtaki eksikleri ve hataları konuşup hemen toparlanmamız, bizim için çok önemli olan çarşamba günü oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Petkim, Europe Cup'ta çarşamba günü AEK Larnaca'yı konuk edecek.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.