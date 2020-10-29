Pepe'den 100. maç tepkisi: 'Hayal bile edemezdim'

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli stoper Pepe, takımı Porto ile birlikte çıktığı Olympiakos maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'nde 100 maç barajına ulaşmış oldu.



Real Madrid forması ile yıllarca bu arenada mücadele eden 37 yaşındaki stoper, Rüyalar Sahnesi'nde 3 kez şampiyonluk seevinci yaşadı.



"BU REKABETÇİLİĞİMİN KANITI"



Pepe yaptığı açıklamada; "En iyi rüyalarımda bile böyle bir rakama ulaşacağımı hayal bile edemezdim. Bu aynı zamanda ilk Şampiyonlar Ligi maçımdan beri, günden güne koruduğum rekabetçiliğimin de kanıtı oldu." dedi.



Pepe'nin eski takım arkadaşı ve emekli kaleci Iker Casillas, 181 maçla bu turnuvanın en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu elinde tutuyor.



