Paul Onuachu bu kez suskun kaldı

Trabzonspor'da son haftaların formda ismi Paul Onuachu, Kayserispor karşılaşmasını boş geçti.

, Fotoğraf; AA
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Paul Onuachu bu kez suskun kaldı
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04 Aralık 2023 11:13
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan bordo-mavili takımı golcü oyuncusu Paul Onuachu skor katkısında bulunamadı.

Ligde son 3 maçta, Fenerbahçe (1), Konyaspor (2) ve Sivasspor (1) ağlarını havalandıran Nijeryalı forvet, Kayserispor maçını boş geçerek üst üste dört maçta gol atma hedefine ulaşamadı.

Trabzonspor'da Onuachu'nun 10 maçta 7 gol bir asistlik performansı bulunuyor.

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