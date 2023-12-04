Paul Onuachu bu kez suskun kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan bordo-mavili takımı golcü oyuncusu Paul Onuachu skor katkısında bulunamadı.
Ligde son 3 maçta, Fenerbahçe (1), Konyaspor (2) ve Sivasspor (1) ağlarını havalandıran Nijeryalı forvet, Kayserispor maçını boş geçerek üst üste dört maçta gol atma hedefine ulaşamadı.
Trabzonspor'da Onuachu'nun 10 maçta 7 gol bir asistlik performansı bulunuyor.
Ligde son 3 maçta, Fenerbahçe (1), Konyaspor (2) ve Sivasspor (1) ağlarını havalandıran Nijeryalı forvet, Kayserispor maçını boş geçerek üst üste dört maçta gol atma hedefine ulaşamadı.
Trabzonspor'da Onuachu'nun 10 maçta 7 gol bir asistlik performansı bulunuyor.
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