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Patrick Ewing, koronavirüs için pozitif çıktı!

New York Knicks efsanesi ve şimdiki Georgetown Hoyas erkek basketbol takımının koçu Patrick Ewing, sosyal medya aracılığıyla koronavirüs için pozitif test sonucu aldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks efsanesi ve şimdiki Georgetown Hoyas erkek basketbol takımının koçu Patrick Ewing, sosyal medya aracılığıyla koronavirüs için pozitif test sonucu aldığını duyurdu.

Hoyas'tan bir açıklama içeren Ewing'in gönderisinde, emekli Hall of Fame oyuncunun "bakım altında olduğu ve yerel bir hastanede izole edildiği" kaydedildi.

Ayrıca, kendisinin ekibinden - oyuncular ve personel dahil - hastalık için pozitif test sonucu alan tek kişi olduğu belirtildi.

Ewing, şu açıklamaları yaptı:

"KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığımı paylaşmak istiyorum. Bu virüs ciddidir ve hafife alınmamalıdır. Herkesi güvende kalmaya, kendinize ve sevdiklerinize iyi bakmaya teşvik etmek istiyorum."


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