Para tekvando erkeklerde Mehmet Saraç son 16'da elendi

Para tekvando erkekler K44 +80 kiloda Mehmet Sami Saraç, son 16 turunda elendi.

Haber; AA
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Para tekvando erkeklerde Mehmet Saraç son 16'da elendi
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31 Ağustos 2024 16:51
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mehmet Sami Saraç, erkekler K44 +80 kiloda oyunlara veda etti.

Grand Palais'teki düzenlenen para tekvando müsabakalarında Mehmet Sami Saraç, son 16 turunda Senegal'den Idrissa Keita ile karşılaştı.

Normal süresi 4-4 biten maçta altın puanı Senegalli sporcu aldı ve Mehmet Sami, müsabakayı 6-4 kaybederek elendi.

 
 
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