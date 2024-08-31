Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mehmet Sami Saraç, erkekler K44 +80 kiloda oyunlara veda etti.
Grand Palais'teki düzenlenen para tekvando müsabakalarında Mehmet Sami Saraç, son 16 turunda Senegal'den Idrissa Keita ile karşılaştı.
Normal süresi 4-4 biten maçta altın puanı Senegalli sporcu aldı ve Mehmet Sami, müsabakayı 6-4 kaybederek elendi.
Grand Palais'teki düzenlenen para tekvando müsabakalarında Mehmet Sami Saraç, son 16 turunda Senegal'den Idrissa Keita ile karşılaştı.
Normal süresi 4-4 biten maçta altın puanı Senegalli sporcu aldı ve Mehmet Sami, müsabakayı 6-4 kaybederek elendi.
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