Para atıcı Çağla Baş, Sırbistan'da altın madalya kazandı

Milli para atıcı Çağla Baş, Sırbistan'da düzenlenen grand prix organizasyonunda altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentindeki WSPS Grand Prix'sinde 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde mücadele eden Çağla Baş, 610,4 puanla finale kaldı.
Milli sporcu, finalde elde ettiği 238 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentindeki WSPS Grand Prix'sinde 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde mücadele eden Çağla Baş, 610,4 puanla finale kaldı.
Milli sporcu, finalde elde ettiği 238 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
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