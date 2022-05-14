Osman Nuri Işılar: 'Lig bitti ama heyecanımız bitmedi'

MKE Ankaragücü'nü mağlup eden Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, konuştu.



Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, çok zor bir süreç geçirdiklerini ancak takımı ligde tutmayı başardıklarını dile getirdi.



Son 6 haftada göreve geldiklerini hatırlatan Işılar, "Her maçın ayrı bir özelliğinin olduğunun hesabını yaparak başladık. 2-3 maç fazla kazansak bu kadro play-off'ta oynayabilirdi. Oyuncularımız, sorumluluğu üst düzeyde bir maç oynadı. Ankaragücü'nü de tebrik ediyoruz. Sahada rakip, dışarıda dost iki kulüp. Beni hayran bırakan Ankaragücü taraftarı, inanılır gibi değil. Saha içindeyken tribünleri takip edesiniz geliyor. Gönül ister ki diğer takımların taraftarları da bu kadar takımlarına sahip çıksın. Geçen hafta bizim stadımızda da atmosfer aynıydı. Biz de haftaya Altınordu maçına bekliyoruz taraftarımızı. Ligi matematiksel olarak bitirdik ama heyecanımız bitmedi." değerlendirmesinde bulundu.









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