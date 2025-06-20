20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
19:00
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
21:00
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
21:45
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
21:45
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
21:45
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
21:45
20 Haziran
Shamrock -Cork City
21:45

Osimhen için Juventus iddialarına Moggi'den net yanıt!

Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından yeni durağı merak konusu olan Victor Osimhen için Juventus iddiaları hakkında açıklama geldi.

calendar 20 Haziran 2025 10:09 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 10:29
Haber: Star, Fotoğraf: AA
Osimhen için Juventus iddialarına Moggi'den net yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus'ta bir dönem spor yöneticiliği de yapan ünlü İtalyan futbol uzmanı Luciano Moggi, Osimhen söylentilerine noktayı koydu.

Daha önce Napoli'de de yöneticilik yapan Moggi, Nijeryalı oyuncunun kesinlikle Juventus'a gitmeyeceğini bildirdi.

Netweek Sport kanalına konuşan İtalyan futbol yöneticisi, "Çelişki şüphesi olmadan size kesin haber vereyim. Nijeryalı Osimhen, Juventus'a gitmeyecek. Çünkü Tudor'un gündeminde olan bir oyuncu değil" ifadesini kullandı.



TAKAS YOK, PARA KEŞ

Liverpool'un Osimhen'e sahip olmak için Napoli'ye Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı önerdiği haberlerine karşılık napolissimo.it, İtalyan ekibinin yaklaşımını da aktardı. Napoli Başkanı De Laurentiis'in bu konudaki yaklaşımı çok net: "Osimhen için bir takas müzakeresi asla kabul edilemez. Liverpool, Osimhen'le ilgileniyorsa 75 milyon euro nakit getirir ve alır. Tek bir Euro bile eksik olamaz. Ancak takasa hayır demek Nunez ve Chiesa'ya Napoli'nin ilgisiz olduğu anlamına gelmiyor. İki konu ayrı ayrı görüşülmesi gereken meseleler." 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.