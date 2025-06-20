Osimhen için Juventus iddialarına Moggi'den net yanıt!

Juventus'ta bir dönem spor yöneticiliği de yapan ünlü İtalyan futbol uzmanı Luciano Moggi, Osimhen söylentilerine noktayı koydu.



Daha önce Napoli'de de yöneticilik yapan Moggi, Nijeryalı oyuncunun kesinlikle Juventus'a gitmeyeceğini bildirdi.



Netweek Sport kanalına konuşan İtalyan futbol yöneticisi, "Çelişki şüphesi olmadan size kesin haber vereyim. Nijeryalı Osimhen, Juventus'a gitmeyecek. Çünkü Tudor'un gündeminde olan bir oyuncu değil" ifadesini kullandı.

Liverpool'un Osimhen'e sahip olmak için Napoli'ye Darwin Nunez ve Federico Chiesa'yı önerdiği haberlerine karşılık napolissimo.it, İtalyan ekibinin yaklaşımını da aktardı. Napoli Başkanı De Laurentiis'in bu konudaki yaklaşımı çok net: