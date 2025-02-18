Ömer Kükner: 'Sokakta 'şikeci' deyin, kim bakar!'

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, Divan Kurulu Toplantısı'nda rakip kulüplere ve yöneticilerine sert sözlerle yanıt verdi.



İşte Reşit Ömer Kükner'in o açıklamaları;



"İYİ Kİ YOK"



"İyi ki şike itirafçısı, hapishanede yatmış bir divan başkanımız yok."



"GİTME SANA MUHTACIZ DİYEN ÜYELERİMİZ YOK"



"Kendi çapsızlığını, başarısızlığını örtmek için tek ayak üstünde kırk yalan söyleyen, kitlesini koyun sürüsü gören, dede servetiyle ülke futboluna karışıklığın daniskasını yaşatmaya çalışan bir başkanımız yok. İyi ki paranın esiri olup 'Gitme sana muhtacız' diyen üyelerimiz yok."



"SÜREKLİ AĞLAYAN BİR TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ YOK"



"İyi ki deplasman takımı yedek kulübesinde 43 milyon euro'luk instagram fenomenliği dışında hiçbir şey yapmayan ve sürekli ağlayan bir teknik direktörümüz yok diyorum."



"SOKAKTA 'ŞİKECİ' DİYE BAĞIRIN, KİMLER BAKAR"



"İyi ki tarla sürmekten hapis yatmış başkanlarımız yok. Burası Galatasaray. Galatasaray ahlakla, alın teriyle, namusla iş yapan bir kulüptür. Böyle yapmaya devam edecektir. Galatasaraylı olmanın gururunu yaşıyoruz bu çirkin ve karanlık ortamda. Şike, sporda en büyük sahtekarlıktır, en aşağılık eylemdir. Sokağa çıkın, meydanlara çıkın 'şikeci' diye bağırın, dönüp bakacak bir tane Galatasaraylı bulamazsınız. Kitlesel olarak kimin dönüp bakacağını hayalimde yaşıyorum. Bize 1000 yıl sürecek bu kara lekeyi sürmeyen Galatasaray yönetimlerine teşekkür ediyorum, o kelimeyle bir araya getirmedikleri için. UEFA'da hala güncel olarak listenin ortalarında yer alıyorlar."



