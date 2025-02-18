Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, Divan Kurulu Toplantısı'nda rakip kulüplere ve yöneticilerine sert sözlerle yanıt verdi.
İşte Reşit Ömer Kükner'in o açıklamaları;
"İYİ Kİ YOK"
"İyi ki şike itirafçısı, hapishanede yatmış bir divan başkanımız yok."
"GİTME SANA MUHTACIZ DİYEN ÜYELERİMİZ YOK"
"Kendi çapsızlığını, başarısızlığını örtmek için tek ayak üstünde kırk yalan söyleyen, kitlesini koyun sürüsü gören, dede servetiyle ülke futboluna karışıklığın daniskasını yaşatmaya çalışan bir başkanımız yok. İyi ki paranın esiri olup 'Gitme sana muhtacız' diyen üyelerimiz yok."
"SÜREKLİ AĞLAYAN BİR TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ YOK"
"İyi ki deplasman takımı yedek kulübesinde 43 milyon euro'luk instagram fenomenliği dışında hiçbir şey yapmayan ve sürekli ağlayan bir teknik direktörümüz yok diyorum."
"SOKAKTA 'ŞİKECİ' DİYE BAĞIRIN, KİMLER BAKAR"
"İyi ki tarla sürmekten hapis yatmış başkanlarımız yok. Burası Galatasaray. Galatasaray ahlakla, alın teriyle, namusla iş yapan bir kulüptür. Böyle yapmaya devam edecektir. Galatasaraylı olmanın gururunu yaşıyoruz bu çirkin ve karanlık ortamda. Şike, sporda en büyük sahtekarlıktır, en aşağılık eylemdir. Sokağa çıkın, meydanlara çıkın 'şikeci' diye bağırın, dönüp bakacak bir tane Galatasaraylı bulamazsınız. Kitlesel olarak kimin dönüp bakacağını hayalimde yaşıyorum. Bize 1000 yıl sürecek bu kara lekeyi sürmeyen Galatasaray yönetimlerine teşekkür ediyorum, o kelimeyle bir araya getirmedikleri için. UEFA'da hala güncel olarak listenin ortalarında yer alıyorlar."
Ömer Kükner: "Sokakta 'şikeci' deyin, kim bakar!"
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, Divan Kurulu Toplantısı'nda rakip kulüpleri ve yöneticilerini sert sözlerle eleştirdi.
Son güncelleme 18 Şubat 2025 16:05
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner, Divan Kurulu Toplantısı'nda rakip kulüplere ve yöneticilerine sert sözlerle yanıt verdi.
- 16:04 Ömer Kükner: "Sokakta 'şikeci' deyin, kim bakar!"
- 15:57 Galatasaray'da Yusuf Akçiçek isyanı
- 15:45 Beşiktaş'a Paulista'dan müjdeli haber!
- 15:38 Ömer Erdoğan: "Sivasspor'un hakkı yenildi!"
- 14:48 Galatasaray'dan yabancı hakem açıklaması!
- 14:38 Herro: "Heat, Jimmy Butler'ın formasını emekli etmemeli"
- 14:37 Özbek "100 yıla damga vuracak" dediği projeyi açıkladı!
- 14:36 Jokic'ten All-Star eleştirisi: "Belki de artık farklı şeylere odaklanmalıyız"
- 14:21 Gençlerbirliği'nin "Süper Lig yürüyüşü" sürüyor
- 13:44 Biberovic: "Obradovic, beni o maçta beğendi"
- 13:25 Atkinson: "Avrupa'da NBA takımı olsa, çok güzel olurdu"
- 13:25 Durant, Olimpiyatları konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı!
- 13:23 LeBron'a göre Luka, emeklilik kararını etkileyecek mi?
- 13:22 "Dallas, Luka'ya 'supermax' kontrat teklif etmeyi hiç düşünmedi" iddiası
- 13:21 Irving, 2028 Olimpiyatları'nda Avustralya için forma giymeyi planlıyor
- 13:21 Victor Osimhen'in haziran kararı
- 13:13 Yaz Yıldırım, Reece James ile görüştü
- 13:01 Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı düzenlendi
- 12:45 Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması
- 12:30 Dzeko ve En-Nesyri, Süper Lig'e fazla geldi
- 12:21 Trabzonspor'da çok farklı iki tablo
- 12:18 Milli boksör Gizem Özer'in hedefi altın
- 11:38 Adalı, hastanede tedavi altına alındı
- 11:37 Galatasaray, Lucas Perri'den olumlu yanıtı aldı!
- 11:16 Trabzonspor'da Şenol Güneş-Uğurcan Çakır gelişmesi
- 11:06 Fenerbahçe Opet'in hedefi yarı final
- 10:51 Şenol Güneş de Trabzonspor'a çare olamadı
- 10:48 Mourinho'dan Fred için derbi kararı!
- 10:42 Mario Lemina bir döndü pir döndü
- 10:29 Sinan Engin: "Bütün takımı Osimhen oynatıyor"
- 10:24 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı!
- 10:16 Galatasaray, davete de yabancı hakeme de soğuk
- 10:15 Beşiktaş'ın yeni transferleri siftah bekliyor!
- 10:09 Liverpool'da taraftar istedi, zam kararı kalktı!
- 10:02 Galatasaray, gol kısırlığı yaşıyor: Mauro Icardi aranıyor
- 09:52 Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda final için sahaya çıkacak
- 09:43 Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjde!
- 09:29 Mourinho'nun Fenerbahçesi gol makinesine döndü!
- 09:14 Dries Mertens'in psikolojisi bozuldu
- 09:05 Galatasaray'da Icardi'nin sözleşmesi askıya alındı
- 09:03 Fenerbahçe'nin yükselişi: 14 maçlık yenilmezlik serisi!
- 08:57 Galatasaray, derbi öncesi TFF'ye gidiyor
- 08:56 Fenerbahçe'de En-Nesyri, adım adım rekora!
- 08:48 Beşiktaş'tan Franculino Dju hamlesi!
- 08:26 Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye veda planı!
- 01:17 Kapanış maçında Esenler Erokspor galip geldi
- 01:05 Ankaragücü: "TFF ve MHK'ye son uyarımız"
- 00:59 Barcelona çok zorlandı, liderliği kaptı
- 00:49 Mustafa Dalcı: "Bu maç hakem konuşulmak zorunda"
- 00:45 İlker Püren: "Oyundan düşerseniz cezası ağır olabiliyor"
- 00:39 Genoa, evinde iki golle güldü!
- 00:19 Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe yorumları
- 23:54 Chat GPT yorumladı: Derbi ve şampiyonluk
- 23:50 Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu
- 23:38 Galatasaray, Rizespor'u son 6 maçta da yendi
- 23:34 Galatasaray üst üste 32 maçta gol attı
- 23:30 Galatasaray ligde 3 maç sonra gol yedi
- 23:27 Victor Osimhen 14 gole ulaştı
- 23:25 Lemina, 1695 gün sonra Galatasaray forması giydi
- 23:17 Fatih Karagümrük'ten kritik puan kaybı!
Liverpool'da taraftar istedi, zam kararı kalktı!
Barcelona çok zorlandı, liderliği kaptı
Genoa, evinde iki golle güldü!
Vinicius JR., Portekiz'de kulüp satın aldı
Casemiro'dan Real Madrid açıklaması!
PSG'den Arda Güler hamlesi!
Eriksen'den Manchester United'a veda hazırlığı!
Maroon Sannadi'ye ırkçı saldırı!
Kolo Muani, Juventus'ta bambaşka!
Antony, Real Betis'te kendini buldu
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Chat GPT yorumladı: Derbi ve şampiyonluk
-
2
Dries Mertens'in psikolojisi bozuldu
-
3
Mourinho'dan Fred için derbi kararı!
-
4
Galatasaray, Lucas Perri'den olumlu yanıtı aldı!
-
5
Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe yorumları
-
6
Galatasaray'da Icardi'nin sözleşmesi askıya alındı
-
7
Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjde!
-
8
Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması
-
9
Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı düzenlendi
-
10
Galatasaray, davete de yabancı hakeme de soğuk