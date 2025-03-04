Okan Buruk'tan Alanyaspor öncesi karar!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un 6 Mart Perşembe günü takımı Antalya'ya götüreceği ve burada 3 gün kamp yapılacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Alanyaspor öncesi karar!
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04 Mart 2025 12:28

Son dakikalarda yediği penaltı golüyle Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakan Galatasaray'da moraller bozuk. Özellikle ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri ile tepki çeken teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefinde. 

Cezalı olduğu için tribünde takip ettiği maçtan çok üzgün bir şekilde ayrılan tecrübeli hoca, yeniden takıma çıkış yakalatmanın planlarını yapıyor. Alınan bilgilere göre Buruk pazar günü deplasmanda oynanacak kritik Alanyaspor maçı öncesinde bir karar aldı. 

AMAÇ OYUNCULARIN MOTİVASYONUNU YUKARI ÇEKMEK

Başarılı teknik adamın perşembe günü takımı Antalya'ya götüreceği ve maça kadar burada kamp yapılacağı ifade edildi. Okan Buruk'un hem takımı İstanbul'da oluşan olumsuz havadan uzaklaştırmak hem de futbolcularla uzun süre beraber vakit geçirerek motivasyonu yukarıya çekmeyi planladığı belirlendi.

SAVUNMADA KIRMIZI ALARM

Son iki sezonda ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Zorlu fikstür öncesi defansif problemler can sıkıyor.

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