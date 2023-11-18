Nesibe Aydın deplasmanda BOTAŞ'ı devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Nesibe Aydın deplasmanda konuk olduğu BOTAŞ'ı 71-60 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nesibe Aydın deplasmanda BOTAŞ'ı devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2023 18:24
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Nesibe Aydın deplasmanda BOTAŞ'ı 71-60 yendi.

Bu sonuçla Nesibe Aydın ligde 5. galibiyetini elde ederken, BOTAŞ 7. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Ömer Sarı, Sait Nedim Çelik

BOTAŞ: Weaver 12, Mack 10, Manolya Kurtulmuş 12, Allen 10, Ronahi Zilan Kıran 5, Saliha Mandıracı 2, Nihal Güngör Yıldırım 3, Reimer 6

Nesibe Aydın: Thomas 26, Pelin Derya Bilgiç 8, Gamze Takmaz 2, Cannon 17, Coates 14, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İlayda Güner 2

1. Periyot: 24-16

Devre: 38-36

3. Periyot: 49-52

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery