Nesibe Aydın deplasmanda BOTAŞ'ı devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Nesibe Aydın deplasmanda BOTAŞ'ı 71-60 yendi.
Bu sonuçla Nesibe Aydın ligde 5. galibiyetini elde ederken, BOTAŞ 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, Ömer Sarı, Sait Nedim Çelik
BOTAŞ: Weaver 12, Mack 10, Manolya Kurtulmuş 12, Allen 10, Ronahi Zilan Kıran 5, Saliha Mandıracı 2, Nihal Güngör Yıldırım 3, Reimer 6
Nesibe Aydın: Thomas 26, Pelin Derya Bilgiç 8, Gamze Takmaz 2, Cannon 17, Coates 14, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İlayda Güner 2
1. Periyot: 24-16
Devre: 38-36
3. Periyot: 49-52
Bu sonuçla Nesibe Aydın ligde 5. galibiyetini elde ederken, BOTAŞ 7. mağlubiyetini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, Ömer Sarı, Sait Nedim Çelik
BOTAŞ: Weaver 12, Mack 10, Manolya Kurtulmuş 12, Allen 10, Ronahi Zilan Kıran 5, Saliha Mandıracı 2, Nihal Güngör Yıldırım 3, Reimer 6
Nesibe Aydın: Thomas 26, Pelin Derya Bilgiç 8, Gamze Takmaz 2, Cannon 17, Coates 14, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İlayda Güner 2
1. Periyot: 24-16
Devre: 38-36
3. Periyot: 49-52
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