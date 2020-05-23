NBA'de karar: Tek şehirde oynanacak!

YENİ TAKVİM NASIL OLACAK?

NEDEN DISNEY WORLD RESORT?

NBA yönetimi, sezonun geri kalanının Orlando'daki'ta Temmuz'un ayının sonundan itibaren oynanması için Walt Disney şirketiyle görüşmelere başlandığını açıkladı.Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart günü lige ara veren NBA, tüm maçların aynı şehirde olacağı bir plan üzerinde bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu ve bu bağlamda Orlando'daki Disney'in Spor Kompleksi'nde kamp çalışmaları ve maçların yapılması fikrinde karar kılındı.Sezonun normal takvimle devam edip etmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, normal sezondaki birkaç maçın daha oynanıp, mevcut sıralamayla playofflara geçilmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor.NBA yönetimi, 29 Mayıs Cuma günü kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek, sezonun takvimi ile ilgili görüşleerini paylaşacak. Takımların da Haziran ile birlikte oyuncuları tekrar toplaması bekleniyor.Disney'in Orlando'daki tesisleri 2500 kilometrelik bir alana yayılmış durumda ve buradaki iki büyük otel, 4900 odalık konaklama kapasitesine sahip. Bunun yanında bölgede birçok lüks otel de bulunuyor. Öte yandan tesis de maçlara evsahipliği yapacak 12'den fazla basketbol sahası, ESPN'in tesisleri ve yayın yapabileceği stüdyolar da yer alıyor.NBA ve Disney arasında uzun yıllardır da oldukça iyi bir ilişki bulunuyor. Disney'in sahibi olduğu ESPN de ligin uzun yıllardır en sadık yayıncıları arasında.Orlando'nun bağlı olduğu eyalet olan Florida'nın spor organizasyonlarına başlamak için izin verdiğini açıklamasının ardından, NBA için en mantıklı senaryonun bu olduğuna kararlaştırıldı.NBA'in önümüzdeki günlerde sezonun tam olarak başlayacağı günü de açıklaması bekleniyor.