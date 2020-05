Smith: "Michael Jordan, belgeselde çok yalan söyledi"

"Jordan Rules" kitabının yazarı Sam Smith, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı 'The Last Dance' belgeselinde açıkça yalan söylemekle suçladı.



Jordan ve Bulls hakkındaki "The Last Dance" belgesel serisi, milyonlarca insanın, NBA tarihini yazan efsanevi takımı izlemek istemesiyle büyük bir başarı elde etmişti. Taraftarlar ve oyuncular, özellikle altı şampiyonluk kazanma yolculuğunda MJ ve bıraktığı miras için yeni bir takdir sunmuşlardı.



Lakin, belgeselin anlatılma biçimiyle herkes memnun değil. Tartışmalı "Jordan Rules" kitabınının yazarı Smith, belgeselde söylenen bazı şeylerle ilgili konuştu.



95.7 The Game Radio'ya konuk olan Smith, Jordan'ın yedinci NBA şampiyonluğunu kazanma şansı için 1998-99 sezonunda Bulls'a dönmek istediği iddiasını yalanladı:



"Michael tamamen ve açıkça yalan söyledi. Belgeselde aslını bildiğim, uydurduğunu veya yalan söylediğini gördüğüm birkaç şey vardı. Çok büyük şeyler değildi, ama TV'de bir film çıktığında, "gerçek bir hikayeye dayanıyor" derler ya, bu da aynı şekilde, gerçek bir hikayeye dayanıyordu."