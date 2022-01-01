NBA All-Star 2022 ilk 5 kadroları açıklandı!

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kendi konferanslarında en çok taraftar oyu alan oyuncular olarak, gelecek ayın All-Star Maçı için kaptanlık yapacak isimler oldular.



Durant'e Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid ve Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo katılırken, Chicago Bulls guardı DeMar DeRozan ve Atlanta Hawks point guardı Trae Young ilk beşi tamamlayan oyuncular seçildiler.



NBA başkanı Adam Silver, iç yan bağ sakatlığı sebebiyle All-Star maçında oynamaması beklenen Durant'in yerine yakın zamanda başka bir oyuncuyu seçecek.



DeRozan, Chicago'daki ilk sezonunda müthiş bir başlangıç yaparak ilk beş başlamaya hak kazanmış oldu. Tecrübeli oyuncu 43 maçta 26.4 sayı, 5 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakalayarak, beş milyondan fazla taraftar oyu aldı ve ayrıca medya mensupları ve oyuncular arasında yapılan tercih ile, Doğu Konferansı guardları arasında zirveye oturdu.



MORANT VE WIGGINS İÇİN BİR İLK!



LeBron ise Batı Konferansı'ndaki ilk beş oyuncular arasında en çok oyu toplarken, Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins, Warriors point guardı Stephen Curry ve Memphis Grizzlies point guardı Ja Morant kendisine ilk beş kadroda katılan yıldız isimler oldu.



Morant ve Wiggins, kariyerlerinin ilk All-Star maçında oynamaya hak kazandılar. Wiggins NBA tarihinde All-Star seçilen üçüncü Kanadalı oyuncu olurken, Morant ise sezonda Grizzlies formasıyla gösterdiği MVP kalibresindeki performansının ödülünü almış oldu.



Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, 7.6 milyonun üzerinde taraftar oyu ile tüm Batı guardları arasında zirvede yer aldı. James, 9.1 milyonun üzerinde oy oranıyla tüm oyuncular arasında en çok oy toplayan yıldız oldu.



İlk beş oyuncuları %50 taraftar oyları, %25 medya mensupları oyları ve %25 NBA oyuncularından gelen oyların toplamına göre seçildi.



Ligin başantrenörleri tarafından seçilecek olan All-Star kadrolarının yedek oyuncuları ise 3 Şubat tarihinde açıklanacak. All-Star maçı, 20 Şubat'ta Cleveland'da oynanacak.



