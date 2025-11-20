Namağlup lider Sakarya Voleybol'da tek hedef Sultanlar Ligi

Sezona Vodafone Sultanlar Ligi hedefiyle başlayan Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Sakarya Voleybol, yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

Ligde ilk 8 hafta oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup lider koltuğunda oturan Sakarya Voleybol, ligin 9. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'u da yenerek başarısını sürdürmek istiyor.

- "Teknik ekip ve oyuncu grubu birbirine kenetlenmiş durumda"

Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, AA muhabirine, sezona önce play-off, ardından Sultanlar Ligi hedefiyle başladıklarını söyledi.

İyi bir ekip kurduklarını, sinerji yakaladıklarını, 8 maç kazanarak yenilgisiz liderliklerini sürdürdüklerini belirten Bektaş, "Sakarya'da voleybolsever kitlesinin oluştuğunu hissettik. Bu da bize sorumluluk veriyor. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Arkadaşlarımız, özveri ve mücadeleyle Sakarya'yı en iyi şekilde temsil ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum, kolay başarı değil." diye konuştu.

Bektaş, ligde zorlu ve ekonomik olarak daha güçlü takımların olduğuna değinerek, "Bu iş sahada oynanıyor. Sahada oynanırken de ortaya konulan performans neticesinde iyi olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da bunu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Hedeflerinden bahseden Bektaş, şöyle devam etti:

"Hep kıl payı kaçırdık ama bu sene inşallah sağlam adımlarla play-off'un içinde olacağız. Ardından da Sakarya'yı Sultanlar Ligi'nde temsil eden takım yaratacağız. Çok iyi bir ekip ve karakterli arkadaş birlikteliğimiz var. Teknik ekip ve oyuncu grubu birbirine kenetlenmiş durumda. Herkes sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiriyor. Hepsiyle gurur duyuyorum. Allah bir zeval vermezse bu sene, o sene diyoruz. Sakarya'yı Sultanlar Ligi'nde temsil etmeyi çok istiyoruz çünkü şehir bunu hak ediyor."

Başkan Bektaş, takıma sahip çıkılmasını da isteyerek, "Altyapımızda 300'e yakın sporcumuz var. Her yıl 3 sporcumuzu kadroya katabilirsek ne mutlu bize. Kaldı ki şu an 3 sporcumuz A takımla idman yapıyor. Bunları kazanabilmek bizim için çok önemli. Geleceğin milli oyuncularının bu takımdan çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Başantrenör İdris Demir: "Play-off oynamaktansa play-off'a kalmak daha zor"

Başantrenör İdris Demir de hedefe yürüyüşlerinde büyük engellerin bulunduğunu söyledi.

Demir, ilk 8 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını dile getirerek, play-off'a kalabilmek için oynayacakları 26 maçtan 20'sini kazanmaları gerektiğini kaydetti.

Zorlu ligde mücadele ettiklerini, başarılı olmak istediklerini ve iyi gittiklerini vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi bir takım oluşturduk, bu noktayla kadar getirdik. Sakarya Voleybol, sahaya her zaman kazanmak için çıkar. Kazanamadığında da mücadelesini son topa kadar sürdürür, birinci gaye budur. Skordan ziyade bunlara ehemmiyet veririz. Hedeflerimiz içinde önce play-off oynamak var, yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz ama zorluğunu da biliyoruz. Geçen sezonlara nazaran bu sene iyi başladık. Kendimizi biraz daha şanslı görüyoruz. Oynanması gereken çok maç var. Play-off oynamaktansa play-off'a kalmak daha zor. Play-off'a kalalım, ondan sonda daha farklı şeyler konuşuyor olabiliriz ama oraya kalabilmek bizim için önemli."

Oyunculardan Aylin Toktamış ise 8'de 8 yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Takım oyunu oynayarak bu günlere geldiğimizi düşünüyorum. İnatçı bir ekibiz, son topa kadar mücadele etmeyi seviyoruz. Takımımız istekli oyunculardan oluşuyor. Genç ve dinamik bir takımız. Hedefimiz önce play-off, ardından Sultanlar Ligi'ne çıkmak." dedi.

Kentte 2019'da kurulan Sakarya Voleybol, ilk sezon mücadele ettiği Kadınlar 2. Ligi'ni yenilgisiz tamamlayarak üst lige çıktı.

1. Lig'de üst üste iki kez play-off şansını "kıl payı" kaçıran Sakarya temsilcisi, bütçe ve sponsor sıkıntısı nedeniyle Temmuz 2023'te ligden çekilme kararı aldı.

Ardından 2023-2024 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nde play-off finallerinde namağlup şampiyon olan Sakarya Voleybol, geçen sezon yeniden yükseldiği Kadınlar 1. Lig'i 5. sırada bitirerek play-off'un kapısından döndü.