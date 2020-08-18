Mustafa Cengiz ve Recep Tayyip Erdoğan buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul ettiği duyuruldu.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama...
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti.
Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti"
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama...
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti.
Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti"