Mustafa Cengiz ve Recep Tayyip Erdoğan buluştu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Buluşmayı sarı kırmızılılar açıkladı

Haber; Sporx.com
Mustafa Cengiz ve Recep Tayyip Erdoğan buluştu
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18 Ağustos 2020 16:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul ettiği duyuruldu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama...

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti.

Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti"

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