- Mustafa Cengiz: "Giderek toparlıyorum"

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 18. kez düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni yapıldı.Türk Telekom Stadı'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, GSYİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve ödül alan basın mensupları katıldı.Başkan Cengiz, ödül töreni öncesinde 55 başvuru arasından seçilen 12 fotoğraftan oluşturulan sergiyi gezdi.Törende Anadolu Ajansı (AA), fotoğraf kategorisinde iki ödüle layık görüldü. AA'dan kıdemli foto muhabiri Salih Zeki Fazlıoğlu ve foto muhabir Serhat Çağdaş'a mansiyon ödülü verildi.Yarışmada Milli Gazete'den Uğur Şenpire birinci olurken Sözcü gazetesinden Hüseyin Çağlar ikinci, Fanatik gazetesinden Murat Akbaş üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ayrıca Hürriyet gazetesinden Adem Kabayel, Galatasaray Kulübü medya ekibinden Ali Kemertaş, Önder Gülen ve Fatma Erdoğan, Depo Photos'tan Mahmut Burak Bürkük, Sabah gazetesinden Mustafa Nacar ile Milli Gazete'den Uğur Şenpire mansiyon ödülü elde etti.Video dalında ise ilk üç sırayı GS TV'den Erkan Gökçe, Ozan Moroğlu ve Ali Zenler aldı.Seçilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezen Mustafa Cengiz, Salih Zeki Fazlıoğlu'nun fotoğrafını yorumlarken Anadolu Ajansının Türk basınına katkılarından ve çıkardığı almanaklardan övgüyle bahsetti.Törende konuşan başkan Mustafa Cengiz, kürsüye enerjik çıkışıyla ilgili geçen aylarda geçirdiği ameliyatlara göndermede bulunarak, "" dedi.GSYİAD'ın kendilerine verdiği desteğe değinen Cengiz, "" diye konuştu.Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, basın mensuplarının zor şartlarda görev yaptığını belirterek, "" ifadelerini kullandı.GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, yapılan 55 başvurudan zorlanarak 12 adet seçtiklerini söyledi.Yarışmanın 18 yıldır devam ettiğini anlatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:"GSYİAD'ın 18 yıldır aralıksız olarak devam ettirdiği 'Sarı Kırmızı Kareler' yarışması, en önemli etkinliklerden biri. Maalesef salgın döneminde hayatın her alanı gibi bu yarışmamız da etkilendi. Geçmiş dönemde çok daha fazla fotoğraf ve katılımcıyla düzenlediğimiz yarışmamıza bu yıl çok güzel 55 fotoğraf arasında 12'sini büyük zorluklarla seçti. Yarışmada derece alan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Önümüzdeki yıl tekrar bir arada olarak bu güzel yarışmayı devam ettirmeyi arzu ediyoruz."Konuşmaların ardından dereceye giren ve mansiyona layık görülen fotoğraflar ile videolara ödülleri verildi