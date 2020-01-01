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Murray açıkladı: "Steph Curry'yi savunmak neden zor?"

Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin neden NBA'deki en zorlu eşleşme olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin neden NBA'deki en zorlu eşleşme olduğunu açıkladı.

Asley Nevel ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Nuggets yıldızı, Steph'in neden ligdeki en zor eşleşme olduğuna açıklık getirdi:

"Bir, şutu yüzünden. Ama iki, ne yapacağını bilmediğinizden. Bir anda şutu mu kaldıracak, yanınızdan mı geçip gidecek ya da size karşı altı crossover hareketi yaptıktan sonra şutu yollayıp arkasını mı dönecek, bilmiyorsunuz. Ne yapacağı konusunda kesinlikle hiçbir fikriniz olmuyor."

Curry, inanılmaz şut yaratma becerileri ve sahadaki herhangi bir yerden skor üretme becerisiyle tanınıyor. Öte yandan, Murray de bu konuda NBA bubble'ında inanılmaz bir gelişme göstermiş olsa da, şimdi bu yeteneği tam bir sezonda sergilemek durumunda kalacak.

Murray, playofflarda maç başına 26.5 sayı, 6.6 asist ve 4.4 ribaunt ortalamaları ile, Nuggets'ı Batı Konferansı Finalleri'ne taşımıştı.


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