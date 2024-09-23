Muçi neden yoktu? Bronckhorst açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, kadroda yer almayan Ernest Muçi için açıklamada bulundu.
Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Muçi kadroda yok. Geçen hafta Cher yoktu. Kadroda olmayan oyuncular ile ilgili sorular sorulabilir ama 21 kişilik bir kadro oluşturup 11'le sahaya çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Rakibe, form durumlarına göre kadro oluşturuyoruz. Bir bütünü düşünerek kadroyu oluşturuyoruz. Zannetmeyin ki maçları izleyip 21 kişi seçiyoruz." dedi.
"YABANCI KURALIYLA ALAKALI"
Deneyimli teknik adam ayrıca, "Tüm hafta takımı yakından takip ederek bu tip kararlar alıyoruz. Sakat olan Necip dışında herkes idmanlarda bize hazır olduğunu göstermeli. Kararları ben alıyorum. Kadroda olmayanların çok iyi çalışması gerekiyor. Muçi özelinde söylemeliyim ki, kurallar gereği 14 yabancının 12'sini kadroya yazabiliyoruz. 12 yabancıyı kullanmayla alakalı." ifadelerini kullandı.
Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Muçi kadroda yok. Geçen hafta Cher yoktu. Kadroda olmayan oyuncular ile ilgili sorular sorulabilir ama 21 kişilik bir kadro oluşturup 11'le sahaya çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Rakibe, form durumlarına göre kadro oluşturuyoruz. Bir bütünü düşünerek kadroyu oluşturuyoruz. Zannetmeyin ki maçları izleyip 21 kişi seçiyoruz." dedi.
"YABANCI KURALIYLA ALAKALI"
Deneyimli teknik adam ayrıca, "Tüm hafta takımı yakından takip ederek bu tip kararlar alıyoruz. Sakat olan Necip dışında herkes idmanlarda bize hazır olduğunu göstermeli. Kararları ben alıyorum. Kadroda olmayanların çok iyi çalışması gerekiyor. Muçi özelinde söylemeliyim ki, kurallar gereği 14 yabancının 12'sini kadroya yazabiliyoruz. 12 yabancıyı kullanmayla alakalı." ifadelerini kullandı.