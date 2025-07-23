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Mourinho'dan rapor: "Henüz ham, kiralayalım!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, performansını yeterli görmediği Mimovic'İn kiralanması yönünde rapor verdi.

calendar 23 Temmuz 2025 10:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mourinho'dan rapor: 'Henüz ham, kiralayalım!'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen sezon devre arasında alınan ve kiralanan Ognjen Mimovic'i yetersiz buldu.

Portekizli teknik adam, idmanlarda ve iki hazırlık maçında gözlemlediği Mimovic'in henüz 'ham' olduğu ve maç tecrübesini artırarak, daha çok çalışarak Fenerbahçe seviyesine gelebileceği raporunu verdi.

Geçen sezonun devre arasında 6.7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Kızılyıldız'dan alınan ve Zenit'e kiralanan Mimovic için istikrarlı bir şekilde ilk 11 oynayacağı bir kulüp arayışlarına başlandığı kaydedildi.


TEK TRANSFER: GÖKHAN SAZDAĞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sağ bek için de sezon planını belirledi. Mert Müldür ve Oğuz Aydın'ı bu bölge için yeterli gören Mourinho, Avrupa listesi içinse Gökhan Sazdağı transferine onay verdi.

'ALTYAPI'DAN YETİŞEN OYUNCU

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 10 yıl önce sarı lacivertlilerden ayrılan Gökhan Sazdağı, UEFA listesi için esneklik sağlayacak. Mourinho da geçen sezon Kayserispor'da gösterdiği performansı beğendiği Gökhan Sazdağı'nın alınmasını onayladı.

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