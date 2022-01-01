Morey: "Kings ile bazı anlaşmaların oluru var gibi..."

Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, Sacramento Kings ile "yapılabileceğini düşündüğü" anlaşmalar olduğunu söyledi.



Philadelphia'dan radyo kanalı 97.5 The Fanatic ile yaptığı geniş kapsamlı bir röportajda Morey, 76ers'ın Simmons ve Tobias Harris'i Kings'e takas etmek için görüşmeler yaptığı söylentisine şu şekilde değindi:



"Sacramento Kings ile yapılabileceğini düşündüğüm anlaşmalar olduğunu söyleyebilirim. Bu anlaşmalar gerçekleşecek mi? Hiçbir fikrim yok. Bunlar sadece Kings ile doğrudan anlaşmalar mı? Muhtemelen hayır. Birden fazla takımla olabilir mı? Büyük ihtimalle. Ama kesinlikle bize uygun olan bazı anlaşmalar söz konusu ."



Morey, Sixers'ın Simmons takasları hakkında "hemen hemen her takımla" konuştuğunu ve hiçbir ekiple bu görüşmelerde çok ilerleme kaydetmediğini de sözlerine ekledi:



"Size şu anda hiçbir görüşmede fazla ilerleme kaydetmediğimizi söyleyebilirim. Ve genellikle, son tarihe kadar da bu böyle oluyor."



