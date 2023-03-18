Mircea Lucescu: 'Fenerbahçe'ye gidebilirdim'

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile yaşanan savaşa rağmen neden hala Ukranya'da olduğuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.



Lucescu yaptığı açıklamada, "Neden hala burada olduğumu merak ediyor olabilirsiniz. Burada işler zor olsa da hiçbir zaman korkak olmadım." dedi.



"SİRENLER ÇALMAYA DEVAM EDİYOR"



Sürekli sirenlerin çaldığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sirenler çalmaya devam ediyor. Bugün antrenman sırasında 2 kez çaldı. Ülkenin batısında durum böyle değil. Kiev sınırı Rusya'ya biraz daha yakın." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'YE GİDEBİLİRDİM"



Yazın Fenerbahçe'ye gidebileceğini ancak kulübü yarı yolda bırakmadığını söyleyen Lucescu, "Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama gitmedim. Hiçbir zaman korkup kaçan biri olmadım. Dinamo Kiev'deki ilk yılımda 3 kupa kazandıö ve ardından bu felaket başımıza geldi. Tünelin ucundaki ışığı göremediğim için kulübü hayal kırıklığına uğratmak istemedim." açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ