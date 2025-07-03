Milli güreşçiler, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 3 madalya aldı

Sevim Akbaş gümüş, Ayşe Erkan ve Elmira Yasin bronz madalya kazanarak Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye gurur yaşattı.

calendar 03 Temmuz 2025 23:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçiler, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 3 madalya aldı
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Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde yarışan milli sporculardan Sevim Akbaş gümüş, Ayşe Erkan ve Elmira Yasin ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyona, kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam edildi.

Kadınlar 59 kiloda mindere çıkan Sevim Akbaş, Azerbaycanlı Günal Hurbanova ile karşılaştığı final maçını 9-1 kaybederek Avrupa gençler 2'ncisi oldu.

Ayşe Erkan, 68 kilodaki bronz madalya karşılaşmasında Macar Maya Munk'u, Elmira Yasin de 76 kilodaki bronz madalya mücadelesinde Macar Veronika Nyikos'u yendi.

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