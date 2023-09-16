Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız'ın hedefi 2024 Paris kotası

Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Bengisu Yıldız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefliyor.



Antwerp'te 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için Ankara'da antrenörü Munise Tuna'nın gözetiminde çalışan 16 yaşındaki milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Bu yılın kendisi açısından başarılı geçtiğini belirten Bengisu Yıldız, yıl içinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın Bulgaristan etabında atlama masasında bronz, Mersin etabında ise yer aleti ve atlama masasında gümüş madalya elde ettiğini anımsattı.



Genç cimnastikçi Bengisu, Belçika'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na az bir süre kaldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Antrenörüm Munise Tuna'yla beraber dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Dünya şampiyonasında olimpiyat kotası almayı hedefliyorum. Geçen yıl İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarışmıştım. Belçika'da ikinci kez dünya şampiyonasında yarışacağım. Artık biraz daha tecrübeliyim. Daha temkinli ve sakin olacağım. İyi seriler yapacağıma inanıyorum."



Antrenör Munise Tuna: "Bengisu çok sakin aynı zamanda çok disiplinli bir sporcu"



Bengisu Yıldız'ın antrenörü Munise Tuna da geçen yıl yoğun bir tempoyla yarışmalara katıldıklarını ifade etti.



Bengisu'nun gelişimine bakarak antrenman programları ayarladığını dile getiren Tuna, "Bengisu çok sakin aynı zamanda çok disiplinli bir sporcu. Programınızı verdiğinizde onun üstünden gelebilecek ve başarabilecek biri. Çok yavaş ve temkinli bir şekilde ilerliyoruz." diye konuştu.



Tuna, Bengisu'nun çalışmalarının karşılığını alacağına inandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu sene bizim için çok önemli. Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na daha da iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Belçika'da gerçekten hazırlığımızı yaptığımız şekliyle iyi seriler sunarak olimpiyat kotasını alacağımıza inanıyorum. Bengisu'nun serilerinde bazı değişiklikler yaptık. Biz de artistik puanı var. O puanı yükseltmek için uğraştık. Hem denge hem de yer aletinde bazı değişiklikler yaptık. O serileri de çalışmaya devam ediyoruz. Çalışarak ilerlettiğimizi düşünüyorum. İnşallah puanımıza daha iyi şeyler katıp, başarılı olacağız diye düşünüyorum."



Munise Tuna, ayrıca her zaman yanlarında olan ve desteklerini hissettikleri Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve ekibine de teşekkür etti.



