Milli badmintoncular Avrupa Şampiyonası'na hazır

Almanya'nın 8-14 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, ilklere imza atmak istiyor.



Saarbrücken kentinde gerçekleştirilecek 30. Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'den 4 isim mücadele edecek. Neslihan Arın ve Özge Bayrak Bağcı, tek kadınlar, Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise çift kadınlar kategorisinde korta çıkacak.



Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyası bulunan Neslihan ve Özge, ilk kez final oynamaya, Bengisu ile Nazlıcan ise çiftlerde madalya kazanan ilk Türk badmintoncular olmaya çalışacak.



Şampiyona öncesi Ankara'da kampa giren milli takımda başantrenör Barış Boyar ile ay-yıldızlı sporculardan Neslihan, Bengisu ve Nazlıcan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Badminton Milli Takımı Başantrenörü Barış Boyar, şubat ayında madalya beklentisiyle gittikleri Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda kritik Fransa eşleşmesini 3-2 kaybetmeleri sonucu gruptan çıkamadıklarını aktararak, "Takımlar şampiyonasının ardından hemen ferdi şampiyonanın hazırlıklarına başladık. Çocuklarımızı son yaptığımız kampa 27 Mart'ta davet ettik. Özellikle genç sporcularımızı buraya davet ederek bir sinerji yakalamaya çalıştık. Hazırlıklar gerçekten güzel geçti. Hedefimiz en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek ve madalyayla dönebilmek." dedi.



Boyar, şampiyonaya katılacak 4 sporcunun ana tablodaki yollarına ilişkin şunları söyledi:



"Neslihan turnuvanın 7 numaralı seribaşı. İlk turu bay geçecek. Büyük beklentimiz var. Şu anki görüntü çeyrek finalde Danimarkalı sporcuyla (2 numaralı seribaşı Mia Blichfeldt) bir madalya müsabakasına çıkacak gibi. Özge ilk turda İngiliz rakibiyle (Lisa Curtin) oynayacak. Çift kızlarımız da genç sporcularımız. İlk defa Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecekler. Gelecek yıllarda olimpiyat hedefi olan sporcularımız bunlar. Çocuklar formdalar, iyi de hazırlandılar. Onların da Danimarka'dan rakipleri (1 numaralı seribaşı Maiken Fruergaard-Sara Thygesen çifti) olacak. Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda daha önce onlarla müsabaka yaptılar ve başa baş mücadele ettiler. Yenebilecek güçteler, motivasyonları da iyi. Başaracaklarına inanıyoruz."



Neslihan artık final istiyor



Madalya hedefiyle katıldıkları Avrupa Takımlar Şampiyonası'nın muhasebesini yapan Neslihan Arın, "Yarı finale çıkma maçında Fransa'ya karşı kaybettik. 3-2 bitti ve her şey değişebilirdi gerçekten. Bazen günümüzde olmayabiliyoruz. Oynadığım kızı bir hafta önce yenmiştim. Takım maçındaysa yenildim. Keşke yenebilseydik, şu an bir madalyamız olacaktı. Ancak altyapı ve gelecek sağlam geliyor diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Son iki Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Neslihan, Avrupa Ferdi Şampiyonası'nın hazırlılarının büyük kısmını Bursa'da gerçekleştirdiği bilgisini vererek, "Avrupa Şampiyonası benim için önemli. Son iki şampiyonada 3'üncü oldum. Bunu devam ettirmek istiyorum. Finale çıkmak ve madalyanın rengini de değiştirmek istiyorum. Zorlu bir süreç geçti, tempoluydu. Tam olimpiyat öncesi bir süre maçlara git gel oldu. Umarım turnuvayı güzel atlatırız. En kötü yine yerimde kalmak istiyorum ama madalyanın rengi değişirse çok mutlu olurum." diye konuştu.



Neslihan, önceki Avrupa şampiyonalarına göre farklı bir yaklaşımı olup olmayacağı sorusuna da "Önceden daha rahattım açıkçası. Madalya kazanmamışken o hırsla gidiyordum. Şimdi bunu korumak ve rengini değiştirmek istiyorum. Bunun bir stresi ister istemez oluyor. Kendime 'Neslihan önce yarı finale çık. Ondan sonra da final odaklı oyna.' diyorum. Umarım orada daha farklı odaklanır, stresten uzak bir maç oynarım ve madalyayı kazanırız." yanıtını verdi.



Bengisu ile Nazlıcan ilk Avrupa Şampiyonası'na çıkacak



Çiftlerde başarılı bir form grafiği yakalayan genç oyuncular Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, kariyerlerinde ilk kez Avrupa Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası'na katılacak.



Bengisu, kamp öncesi hazırlıklarını Erzincan'da sürdürdüklerini, 10 güne yakın süredir de Ankara'da çalıştıklarını aktardı. Nazlıcan ise "Arkadaşlarımız sağ olsunlar partner sporcu olarak bize katıldılar. Çift antrenmanla devam ettik hep. Yoğun ve yorucu bir antrenman programı geçirdik." diye konuştu.



Büyüklerdeki ilk Avrupa ferdi şampiyonasına katıldıkları için heyecanlı olduklarını ifade eden Bengisu, "Bizim için bir tık daha heyecan verici ve zor olacak. Bunun için çok çalıştığımıza inanıyorum. İnşallah madalya sahibi oluruz. Tur tur ilerlemek istiyoruz. Madalyanın rengi fark etmiyor şu an." yorumunda bulundu.



Şampiyonanın 2028 Los Angeles Olimpiyatları yolundaki ilk hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Nazlıcan da şunları kaydetti:



"Büyüklere ilk defa katılacağız. Bunun için heyecanlıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım madalyayla dönebiliriz. Tur tur geçmeyi planlıyoruz. 8'inci seribaşıyız. Çeyrek finale çıkarsak iki ay önce Polonya'da kafa kafaya oynadığımız rakiplerle karşılaşacağız. Madalyanın rengi önemli değil. İlk önce madalya kazanmak istiyoruz. Çünkü çift kadınlarda Avrupa madalyası, ülke tarihinde bir ilk olacak."





