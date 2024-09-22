Millerntor Stadyumu'nda gol sesi çıkmadı!

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Leipzig, St.Pauli deplasmanına konuk oldu. Millerntor Stadyumu'ndaki maçta Leipzig sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.
Leipzig, bu sonucun ardından 4 maçta 8 puana ulaştı. St.Pauli 0 puanda ligde son sırada kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig evinde Augsburg'u ağırlayacak. St.Pauli, Freiburg deplasmanına gidecek.
Leipzig, bu sonucun ardından 4 maçta 8 puana ulaştı. St.Pauli 0 puanda ligde son sırada kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig evinde Augsburg'u ağırlayacak. St.Pauli, Freiburg deplasmanına gidecek.