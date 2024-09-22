Millerntor Stadyumu'nda gol sesi çıkmadı!

Almanya Bundesliga'da Leipzig,St.Pauli ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Millerntor Stadyumu'nda gol sesi çıkmadı!
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22 Eylül 2024 22:24
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Leipzig, St.Pauli deplasmanına konuk oldu. Millerntor Stadyumu'ndaki maçta Leipzig sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.

Leipzig, bu sonucun ardından 4 maçta 8 puana ulaştı. St.Pauli 0 puanda ligde son sırada kaldı. 

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig evinde Augsburg'u ağırlayacak. St.Pauli, Freiburg deplasmanına gidecek. 
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