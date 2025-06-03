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Milan, Luka Modric için devreye girdi

Serie A ekiplerinden Milan, Real Madrid'den ayrılan Luka Modric'i kadrosuna katmak istiyor.

calendar 03 Haziran 2025 01:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Luka Modric için devreye girdi
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Serie A devi Milan, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında Real Madrid'den ayrılan Luka Modric'i gündemine aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan, Real Madrid'den ayrılan Luka Modric'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

39 yaşındaki Hırvat yıldız, ilk iç görüşmelerde gündeme gelen isimler arasında yer aldı.
Modric, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra dünyanın dört bir yanındaki kulüplerden teklifler aldı.

Real Madrid formasıyla bu sezon 57 maça çıkan Luka Modric, 4 gol, 9 asistlik katkı sağladı.
 

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