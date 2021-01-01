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Michael Porter Jr.'ın sezonu kapatma riski var!

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın, sırt problemlerinden ötürü sezonun geri kalanını kaçırabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın, sırt problemlerinden ötürü sezonun geri kalanını kaçırabileceği iddia edildi.

The Denver Post'tan Mike Singer'a göre, Porter Jr. sırtındaki sinir problemi nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırabilir:

"Lig kaynakları, The Denver Post'a verdikleri demeçte Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın sırtında, sezonunu tehlikeye atabilecek bir sinir sorunuyla uğraştığını belirttiler. Nuggets, sakatlığın ayrıntıları ve Porter'ın ne zaman geri dönebileceği konusunda belirsiz bir tutum sergilemişti.

Takım, diğer tedavi seçeneklerini düşünmeden önce gelişme göstermesi adına Porter Jr.'a bir haftalık süre vermişti. Kaynaklar, başka bir sırt ameliyatının da olasılıklar arasında olduğunu söylediler."

Porter Jr., bu sezon %35.9 şut isabetiyle 9.9 sayı ortalamasında kalarak, başarısız bir sezon geçirmişti.


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