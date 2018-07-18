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Michael Beasley, Lakers'ta!

Los Angeles Lakers, LeBron James'in etrafına parçalar eklemeye devam ediyor. Birden fazla rapora göre, Lakers, ekibe Michael Beasley'i ekledi.

Los Angeles Lakers, LeBron James'in etrafına parçalar eklemeye devam ediyor. Birden fazla rapora göre, Lakers, ekibe Michael Beasley'i ekledi.

Miami Heat'in 2008 draftında 2 numaradan seçtiği Beasley, New York Knicks ile önceki sezon 78 maça çıktı ve maç başına ortalama 13.2 sayı ve 5.6 ribaund ile oynadı. Üçlük çizgisi gerisinden %39.5 şut isabeti yakaladı.

Beasley 2013-14 sezonunda James ile bir sezon oynamıştı. Beasley, James, Rajon Rondo, Lance Stephenson ve JaVale McGee ile yeni Lakers'ın bu yaz döneminde kadrosuna kattığı isimler arasına katılmış oldu.

2.06'lık solak oyuncu, kariyerinde yedinci takımı için oynuyor olacak (Miami, Minnesota, Phoenix, Houston, Milwaukee, New York). Kariyerindeki üçüncü sezonunda, Timberwolves ile 19.2 sayı ortalaması yakalamıştı ve en iyi sezonu da oydu.




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Los Angeles Lakers, LeBron James'in etrafına parçalar eklemeye devam ediyor. Birden fazla rapora göre, Lakers, ekibe Michael Beasley'i ekledi.
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