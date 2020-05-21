MESUT ÖZİL OLMAZSA AMRABAT

taraftarının büyük hayali olan ve yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalarla transferi için son günlerde ciddi bir gündem oluşanile ilgili Katar'dan dikkat çekici bir iddia geldi.Katar basını, Barcelona efsanesi Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın, bir numaralı hedefleri olarak belirledikleri Mesut Özil'in transferi için ciddi bir teklif hazırladığını yazdı.Al Sadd yönetiminin, finansal olarak oldukça kuvvetli bir öneriyi 31 yaşındaki oyuncuya sunacağı kaydedildi.Arsenal'de geleceği tartışılan ve kontratının son yılına girmeye hazırlanan Mesut Özil, yıllık 17.5 milyon euro ücret kazanıyor.Katar ekibinin, Al Nasr forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusut ile de görüşmeler yaptığı aktarıldı.Amrabat da, "Bir süre önce Xavi ile görüştüm ancak ne olacağını şu anda bilmiyorum. Al Nasr'da herkes benim kardeşim gibi, umarım kalırım" diyerek ilgiyi doğruladı.