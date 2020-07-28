"Messi'nin babası Inter'in ofisine yakın ev aldı"

Eski Inter başkanlarından Massimo Moratti, Inter'e transferi gündeme gelen Lionel Messi ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
'Messi'nin babası Inter'in ofisine yakın ev aldı'
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28 Temmuz 2020 23:03
Inter'e transferi gündeme gelen Lionel Messi için, flaş bir iddia ortaya atıldı. Inter'in eski başkanı Massimo Moratti, Lionel Messi transferi ile ilgili konuştu.

Moratti yaptığı açıklamada; Arjantinli yıldızın Inter'e gelişinin hayal olmaktan çıkabileceğini ifade etti.

"BAZEN HAYALLER GERÇEK OLUR"

Moratti, konu ile ilgili; "Bazen hayaller gerçeğe döner. Messi'nin babası Milano'da Inter'in ofisine yakın noktada bir ev aldı. Umarım bu bir anlama geliyordur." dedi.

Lionel Messi, bu sezon çıktığı 42 maçta takımına 30 gol ve 26 asistlik katkı sağladı. Arjantinli süper yıldız, 15 yıllık profesyonel kariyerinde sadece Barcelona'da forma giydi.



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