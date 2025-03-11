Mecnun Otyakmaz'dan Beşiktaş'ın başvurusu için cevap

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın yabancı hakem talebi için konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Mecnun Otyakmaz'dan Beşiktaş'ın başvurusu için cevap
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11 Mart 2025 11:43
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, özellikle Beşiktaş Kulübü'nün derbilerin hakemlerinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi isteği üzerine gelen soruya cevap verdi.

TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, bir sponsorluk imza törenin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi?' konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi.

Mecnun Otyakmaz "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.

Son dönemde özellikle Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda resmi başvurusu bulunuyor. TFF'nin bu başvuruya nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

 

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