Max Meyer için Sevilla da masaya oturdu!

MAX MEYER KİMDİR?

22 yaşındaki Max Meyer, futbola Oberhausen altyapısından başladı ve ardından Duisburg altyapısına geçti. Schalke 04'ün 14 yaşında keşfettiği Meyer, aynı zamanda Almanya U15 takımından başlamak üzere tüm altyaş kategorilerinde görev almaya başladı.

2013'te henüz 18 yaşında profesyonel olan Meyer, düzenli bir şekilde görev almaya başladı. O sezon 30 Bundesliga maçında forma giyen genç yıldız, 6 gol atıp 4 asist yaptı. Bir sonraki sezonda da istikrarını sürdüren ve takımının 8 Şampiyonlar Ligi maçında da görev alan Meyer, 6 gol 2 asistle sezonu kapattı. 2015/16'da yerini perçinleyen ve sol kanatta da görev almaya başlayan Meyer, 32 Bundesliga ve 7 UEFA Avrupa Ligi maçında görev alıp toplamda 6 gol 10 asist istatistikleri yakaladı. 2016/17 sezonunda da sıklıkla merkezde görev almasına karşın, sağ ve sol kanat, 10 numara ve hatta 3 maçta forvet olarak oynayan Meyer, 39 maçta 2 gol atıp 5 asist yaptı.

2017/18 sezonunda değişen takım taktiğiyle birlikte daha derinde oyun kurucu olarak oynayan Meyer, 24 lig maçında gol veya asist yapamadı. Gol ve asist rakamları düşen Meyer, derinde oyun kurucu olarak oynadığı için pas istatistiklerini artırdı. %89 pas yüzdesiyle maç başına 44 olumlu pas yapan Meyer, ayrıca defansif istatistiklerini de geliştirdi ve maç başına 2.3 pas arası ve 2 top kapmayla oynadı.





Bonservis değeri 20 milyon Euro civarında gösterilen Meyer, genç yaşına rağmen üst seviyede toplam 192 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Max Meyer, menajeri tarafından Sevilla'ya önerildi.İspanyol Desmarque gazetesinde yer alan haberde; Sevilla Sportif Direktörü Joaquin Caparros'un Meyer'in menajeri Roger Wittmann ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Wittmann'ın taleplerini sıraladığı ancak maddi konulardaki yüksek istekler nedeniyle Sevilla'nın bir adım geri attığı belirtildi.Caparros'un Ever Banega'nın yedeği olarak düşündüğü Max Meyer için bu kadar yüksek bir rakam vermeyi düşünmediği notu düşüldü.Schalke 04 ile kontratı biten Max Meyer, daha önce Sevilla dışında Fenerbahçe, Arsenal, Liverpool ile de anılmış ancak yıllık 4 milyon Euro'yu geçen maaş isteği ve 8 milyon Euro'luk maaş talebi nedeniyle herhangi bir kulüpe anlaşma sağlayamamıştı.