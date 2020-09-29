Mauricio Lemos'un idolü Diego Lugano

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, 2006-2011 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen ve unutulmayacak isimler arasına giren vatandaşı Diego Lugano'yu kendisine örnek aldığını belirtti.

Mauricio Lemos'un idolü Diego Lugano
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2020 09:48
Hatayspor ve Galatasaray maçlarına 11'de başlayan Mauricio Lemos iki sınavda da kusursuza yakın oynadı. Özellikle dev derbide Falcao'ya göz açtırmayan Uruguaylı savunmacının bu performansı teknik heyeti memnun etti.

2006-2011 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen ve unutulmayacak isimler arasına giren vatandaşı Diego Lugano'yu kendisine örnek aldığını belirten 24 yaşındaki stoper, "Lugano ile konuşmamda bana, teklifi hemen kabul etmemi, İstanbul'un çok güzel bir şehir, Fenerbahçe'nin ise çok büyük bir takım olduğunu belirtti" diyerek Fenerbahçe formasını giymekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için